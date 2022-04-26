ФОТО. Вместо маршрута Рига-Стокгольм: как беженцы живут на борту парома Isabelle

Паром Isabelle компании Tallink превратился в огромное общежитие: эстонские власти зафрахтовали судно, чтобы разместить на нем украинских беженцев. Delfi.ее публикует фоторепортаж о том, как выглядит быт украинцев на пароме.

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Первые беженцы появились на пароме 7 апреля. Судно вмещает почти 2100 человек и постоянно стоит у причала в Таллинском порту.

К сегодняшнему дню на теплоходе размещено более 1500 беженцев, там регулярно проходят информационные дни и консультации, людям оказывают определенные услуги.

Ранее планировалось, что Isabelle будет в этом году обслуживать маршрут Рига-Стокгольм, однако в начале апреля Tallink объявил о том, что в этом году рейсы производиться не будут.