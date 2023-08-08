ФОТО: Военный музей получил трофейный российский беспилотник "Орлан-10"

Латвийский военный музей пополнил свою коллекцию новым экспонатом — флагманским беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Российской Федерации "Орлан-10". Ранее весной этого года беспилотник был сбит украинскими военными, сообщает администрация Военного музея.

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Уточняется, что "Орлан-10" составляют основу флота беспилотных летательных аппаратов войск РФ наряду с иранскими дронами "Шахед-136". Вооруженные силы Украины (ВСУ) со своей стороны используют боевые октокоптеры "Р18", беспилотные боевые самолеты "Байрактар" и другие летательные аппараты.

"Приобретенный латвийским Военным музеем дрон "Орлан-10" в настоящее время является основным и самым распространенным дроном в арсенале российской армии. Производство аппарата началось в 2010 году, а уже в 2014 году он использовался в "гибридной войне" против Украины. Самолет имеет несколько модификаций, однако в основном он используется для координации и разведки артиллерийского огня", — говорится в сообщении администрации музея.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" стал первым экспонатом в коллекции Военного музея, который описывает эпоху беспилотных войн. Российский дрон станет первым подобным свидетельством в музеях Латвии.

Экспонат будет выставлен на всеобщее обозрение с осени этого года.