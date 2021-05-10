ФОТО: волонтеры 9maijs.lv всю ночь перекладывали цветы у памятника, чтобы разложить их красиво
Foto: Facebook/www.9may.lv

Волонтеры 9maijs.lv приехали к памятнику Освободителям Риги, как только было снято полицейское оцепление, и до четырех утра перекладывали цветы, сообщает организация у себя в Facebook.

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Утром 9 мая проход к монументу было решено закрыть из-за большого скопления людей. Поэтому люди подходили к барьеру и передавали цветы работникам Rīgas meži, а те относили их к монументу.

"Мы предлагали бесплатную помощь волонтеров на возложении, благо у них многолетний опыт, но получили отказ с аргументацией "нет, для этого наняты работники Rīgas Meži", — рассказали представители организации.

По их словам, работники Rīgas Meži сложили цветы аккуратно, но очень кучно, и совершенно ничего не положили на площади. Из-за этого не было видно, сколько люди на самом деле принесли цветов.

В комментариях к записи опубликована фотография того, как выглядела площадь до того, как активисты переложили цветы.

Как сообщалось, с утра 9 мая полиция сначала оставила проход к памятнику, однако еще утром решила его закрыть из-за большого скопления людей. Движение в парке и возле монумента контролировали работники Госполиции и Рижской муниципальной полиции. Барьеры были установлены вдоль бульвара Узварас и улицы Бариню, а также в парке. Люди подходили к барьеру и передавали цветы работникам Rīgas meži, а те относили их к монументу.

ФОТО: волонтеры 9maijs.lv всю ночь перекладывали цветы у памятника, чтобы разложить их красиво
Foto: Facebook/www.9may.lv
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