ФОТО: восстановлено освещение прогулочных троп в Бикерниеки и Анниньмуйже

Рижское самоуправление решило восстановить праздничное освещение аллей в Бикерниекском лесу и прогулочных троп в Анниньмуйжском парке. Посетить парки можно будет до 10 января, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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Напомним, что освещение было отключено несколько дней назад, чтобы обеспечить соблюдение установленных в стране мер безопасности и предотвратить риск скопления людей. За эти дни было найдено техническое решение, чтобы распределить освещение по большей территории.

С пятницы, 25 декабря, праздничное освещение будет включено с полудня до 22 часов вечера. В частности, праздничное освещение аллеи можно будет посмотреть в Анниньмуйжском парке, а световой зеркальный шар перенесен поблизости — в старый Анниньмуйжский парк. В Бикерниекском лесу, в свою очередь, праздничное освещение установлено на участке в 700 метров.

Напомним, что до 10 января праздничное освещение также можно посмотреть в Дзегужкалнсе, Эбельмуйжском парке, Саркандаугавском парке и Плявниекской березовой роще.

В Рижской думе также напоминают, что все жители, в то числе дети с семилетнего возраста должны носить маски на природных тропах, вне помещений музеев, рядом с природными объектами и объектами окружающей среды, где находится большое количество людей. Такое решение 22 декабря приняло правительство Латвии.

В последнее время люди активно используют возможности для посещения различных мест для осмотра, наблюдается скопление людей, возникают трудности с соблюдением дистанции, указывает Министерство здравоохранения.

Владельцы конкретных объектов в подобных ситуациях должны размещать указания об обязательном ношении масок.