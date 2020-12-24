ФОТО: восстановлено освещение прогулочных троп в Бикерниеки и Анниньмуйже
Foto: F64

Рижское самоуправление решило восстановить праздничное освещение аллей в Бикерниекском лесу и прогулочных троп в Анниньмуйжском парке. Посетить парки можно будет до 10 января, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что освещение было отключено несколько дней назад, чтобы обеспечить соблюдение установленных в стране мер безопасности и предотвратить риск скопления людей. За эти дни было найдено техническое решение, чтобы распределить освещение по большей территории.

С пятницы, 25 декабря, праздничное освещение будет включено с полудня до 22 часов вечера. В частности, праздничное освещение аллеи можно будет посмотреть в Анниньмуйжском парке, а световой зеркальный шар перенесен поблизости — в старый Анниньмуйжский парк. В Бикерниекском лесу, в свою очередь, праздничное освещение установлено на участке в 700 метров.

Напомним, что до 10 января праздничное освещение также можно посмотреть в Дзегужкалнсе, Эбельмуйжском парке, Саркандаугавском парке и Плявниекской березовой роще.

В Рижской думе также напоминают, что все жители, в то числе дети с семилетнего возраста должны носить маски на природных тропах, вне помещений музеев, рядом с природными объектами и объектами окружающей среды, где находится большое количество людей. Такое решение 22 декабря приняло правительство Латвии.

В последнее время люди активно используют возможности для посещения различных мест для осмотра, наблюдается скопление людей, возникают трудности с соблюдением дистанции, указывает Министерство здравоохранения.

Владельцы конкретных объектов в подобных ситуациях должны размещать указания об обязательном ношении масок.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рига Рождество
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках