ФОТО: Восточная больница провела учения по работе с коронавирусными пациентами

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) провела в пятницу, 20 марта, учения по приему больных с подозрением на коронавирус. По сценарию в приемное отделение, куда привозят на скорой помощи, попадает пациент с симптомами Covid-19, а затем его состояние резко ухудшается.

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Команда медиков на ухудшение состояния пациента среагировала оперативно, оказала необходимую помощь и изолировала его от остальных пациентов.

"Есть возможность, что при распространении Covid-19 мы столкнемся с ситуацией, когда пациенты сами приходят в приемное отделение. Учения — лучший способ, как к таким ситуациям подготовиться. Медперсонал получает неоценимый опыт и оттачивает профессиональные умения для работы в реальности. Симуляция помогает заметить какие-то недоработки, которые нужно исправить, на которые нужно обратить внимание, чтобы в реальной ситуации ничто не мешало оказывать помощь", — объяснил член правления RAKUS и глава клиники приема пациентов Алексей Вишняков.

По его словам, сейчас больница исправила ситуацию в приемном отделении: пациенты, которые приходят сами, больше не сидят в общем зале ожидания, а впускаются туда только после первичного осмотра. Это должно снизить риск того, что пациент Covid-19 будет в контакте с другими пациентами.

Учениями руководил старший инструктор по симуляциям Центра медицинских образовательных технологий университета Страдиня, доцент Рейнис Балмакс.

RAKUS напоминает: если у вас есть симптомы инфекции верхних дыхательных путей, вам не следует выходить из дома и подвергать других риску. Пожалуйста, свяжитесь с семейным врачом и, если самочувствие резко ухудшается и создается риск для жизни, звоните 8303 либо 113.