ФОТО: Возле здания Кабинета министров прошел пикет против введения в Латвии ЧС

Сегодня с 11:00 до 12:00 у здания правительства прошел пикет против введения чрезвычайного положения.

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Согласно наблюдениям агентства LETA, собравшиеся вели себя тихо и в основном просто стояли возле здания. Один из них играл на гитаре.

В распоряжении самоуправления нет информации, которая потребовала бы принятия каких-либо ограничительных мер в отношении этого пикета.

Как сообщалось, в пятницу в связи со стремительным распространением Covid-19 правительство планирует принять решение об объявлении в стране чрезвычайного положения с понедельника, 9 ноября. В пятницу также будут рассмотрены механизмы для поддержки экономики в случае введения чрезвычайного положения.