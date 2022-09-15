Фото: забор на границе с Беларусью закончат через два года – через него будет сложнее перебраться

173-километровый забор на границе Латвии и Беларуси обещают установить к 2024 году. В настоящее время завершены его первые километры. Забор нужен для того, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов из Беларуси в Евросоюз, которому содействует режиме ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Забор длиною почти в четыре километра не станет панацеей от нелегальных мигрантов, но преодолеть его самостоятельно людям будет сложно.

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По наблюдениям портала Delfi, забор высотой примерно в два рослых человека, поверх него натянута колючая проволока. В некоторых местах по другую сторону забора оставлен временный забор из колючей проволоки, что еще больше затруднит пересечение границы. Однако, как заявили генерал Государственной пограничной охраны Юрис Мартуканс и министр внутренних дел Кристапс Эклонс (АП), преодолеть его не невозможно — забор не станет панацеей для удержания беженцев.

Из-за вторжения России в Украину о белорусской гибридной войне позабыли, однако проблема беженцев никуда не исчезла. "В август пересечь границу попытались 300 человек. В сентябре — 150", — рассказал представитель пограничной охраны. Он также отметил, что по тому, сколько людей пытается пересечь границу Литвы и Польши, можно предсказать, какой поток беженцев ожидает Латвию через две недели или несколько месяцев.

До сих пор пограничники не зарегистрировали попыток пересечь новый забор. Большая часть границы до сих пор еще без забора, так что потенциальные желающие его перелезть могут просто обойти его.

На месте временного ограждения зафиксировано повреждение, которое, вероятно, было сделано белорусскими чиновниками: "Были, конечно, случаи, когда ограждение было повреждено для того, чтобы пересечь границу, но таких случаев не так уж и много. Я этого не утверждаю, но не исключено, что к такой деятельности причастны белорусские пограничники", — рассказал Мартуканс.

В Польше и Литве заборы давно готовы

Delfi уже сообщал, что в Латвии строительство забора проходит медленно — в Литве и Польше он уже завершен и намного прочнее, чем у нас. Этим странам не требовалось проводить такие же тщательные подготовительные работы, как Латвии — но мы строим забор по примеру соседей, рассказал министр внутренних дел.

"Государственная граница — не прямая, и мы сталкиваемся с множеством сложностей как с географической, так и с геодезической точки зрения. Здесь много сырых мест, рек, канав. Так как границу Латвии ранее кадастрово не измеряли, измерение и вырубка леса проводились так долго", — говорит директор Госагентства снабжения Рамона Иннуса.

Из-за сложной географической обстановки большим препятствием также является отсутствие интереса со стороны предпринимателей к проведению геодезических работ. Договоры заключили после нескольких переговоров и теперь кадастровая съемка продвигается вперед.

"Все, что мы делаем сейчас, в Польше делалось еще в советское время — у них было прекрасное поле шириной 200 метров, и не нужно было проводить такие масштабные работы. У нас же вырубка леса составила две трети от общего объема работ", — пояснил министр внутренних дел.

Строительство забора проходит в три этапа, проект планируется полностью завершить в 2024 году.