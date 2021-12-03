ФОТО. Заснеженная Рига в пятничный вечер
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Учитывая сильный снегопад в Риге, который в пятницу оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии дважды повысил уровень предупреждения для столицы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Впервые в истории из-за сильного снегопада было объявлено красное предупреждение.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в субботу, 4 декабря, в Риге днем будет облачно, а во второй половине дня пойдет снег. Будет дуть медленный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 0…-2°.

В пятницу из-за снегопада в Риге возникли проблемы с транспортом. В связи с метелью и в целях заботы о безопасности пассажиров и рейсов аэропорт "Рига" закрылся для вылетов и посадок до 6 часов утра субботы. Ранее самолет рейса BT102, который летел из Стокгольма в Ригу, после посадки съехал со взлетно-посадочной полосы. Отставал от расписания и общественный транспорт.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Латвия Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt