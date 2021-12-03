ФОТО. Заснеженная Рига в пятничный вечер

Учитывая сильный снегопад в Риге, который в пятницу оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии дважды повысил уровень предупреждения для столицы.

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Впервые в истории из-за сильного снегопада было объявлено красное предупреждение.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в субботу, 4 декабря, в Риге днем будет облачно, а во второй половине дня пойдет снег. Будет дуть медленный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 0…-2°.

В пятницу из-за снегопада в Риге возникли проблемы с транспортом. В связи с метелью и в целях заботы о безопасности пассажиров и рейсов аэропорт "Рига" закрылся для вылетов и посадок до 6 часов утра субботы. Ранее самолет рейса BT102, который летел из Стокгольма в Ригу, после посадки съехал со взлетно-посадочной полосы. Отставал от расписания и общественный транспорт.