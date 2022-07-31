ФОТО: Жители Болдераи и гости отметили праздник района
Foto: DELFI

В Болдерае прошел праздник, посвященный этому рижскому микрорайону. В рамках мероприятия жители и гости Болдераи могли поучаствовать в мастер-классах, а также посмотреть различные представления.

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В этом году власти Риги решили организовать праздники в отдельных микрорайонах латвийской столицы, которые продлятся все лето.

В субботу, 30 июля, свой праздник отметили жители района Болдерая и окрестностей. Для детей показали театральное представление от "Dirty Deal Teatro", устроили двухчасовую дискотеку с Эриком Пидженом, гигантскими куклами и шоу мыльных пузырей. А семьям были предложены разнообразные творческие мастерские и игры.

Днем на площадке у сцены и на улице Стурманю прошли выступления уличных музыкантов и различные концерты. Выступали Диана Пирагс, коллективы Le Petit Paris", "Jakob Noiman Festival Band", а также Иварс Петерсонс и "Mariachi Baltica".

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