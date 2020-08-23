ФОТО: Жители Дарзини провели пикет против решения РД не строить велодорожку

Рижское общество жителей Дарзини в воскресенье, 23 августа, провело пикет против решения Рижской думы построить велодорожку только до Кенгарагса. В пикете приняли участие примерно 100 человек. Жители считают, что району нужна безопасная велодорога в центр, так как из-за отсутствия социальной инфраструктуры жители Дарзини вынуждены регулярно ездить в ближайшие районы в школы, садики и к врачу.

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Представители общества отметили в своем письме, что проект велодороги Центр — Дарзини разработан уже давно, в нем были учтены затраты на выкуп частной земли, строительство мостов и другой инфраструктуры, однако внезапно самоуправление заявило, что построит велодорогу только до Кенгарагса.

Общество отмечает, что на севере Дарзини вообще нет общественного транспорта, а дорога в южной части небезопасна, так как это деградировавшая дорога без тротуара. "Особенно опасен участок дороги Кенгарагс — Румбула, так как велосипедисты вынуждены передвигаться вместе с огромным потоком транспорта, который движется по ул. Маскавас. Обочины находятся в состоянии бездорожья", — указано в письме. В районе Дарзини нет детского сада, школы и практики врачей, нет канализации и водопровода, поэтому жителям района надо часто отправляться за пределы Дарзини. Велосипед мог быть удобным транспортом, если бы была подходящая дорога, считают активисты.

Жители Дарзини обращались ко временной администрации Рижской думы, но не получили ответа. Поэтому в воскресенье днем углу ул. Яньогу и 7 линии прошел пикет против решения не строить велодорогу.