Фотография машины скорой помощи с грузом досок вызвала недоумение в соцсетях

В четверг, 23 июля, возле Огре была замечена карета скорой помощи, перевозившая доски. Фотография, просочившаяся в соцсети, вызвала недоумение у пользователей. Службе неотложной медицинской помощи пришлось объясняться.

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"Транспортное средство, запечатленное на фото, является нашей "техничкой", и на правом боку автомобиля есть соответствующая маркировка: "Техническая поддержка". Эта машина никогда не используется для вызова к пациентам", — говорится в комментарии Службы неотложной медицинской помощи к посту с фотографией на странице Sadursme.lv в Facebook.

"Этот автомобиль ежедневно выполняет различные хозяйственные задачи, а рабочий трафарет и, следовательно, статус машины скорой помощи необходимы для тех чрезвычайных ситуаций, когда бригадам "неотложки" или другим учреждениям здравоохранения нужно срочно предоставить дополнительное оборудование или лекарства.

Стоит отметить, что обычно такой груз не перевозится на машинах технической поддержки, мы используем для таких целей нетрафарированные автомобили, но этот случай стал исключением, поскольку нетрафарированный автомобиль находился в Риге, а груз надо было перевезти в пределах города Огре.

Мы очень сожалеем, что фотография создала неправильное представление и вызвала недоумение", — сказано далее в комментарии.