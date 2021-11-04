Фоторадары "оштрафовали" латвийских водителей почти на 10 миллионов евро

С начала 2021 года до конца сентября за констатированные фоторадарами нарушения выписаны штрафы на общую сумму в 9 942 415 евро, свидетельствуют данные Госполиции.

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Штрафы на общую сумму в 7 723 450 евро назначены за нарушения, зафиксированные радарами Управления безопасности дорожного движения (CSDD). Тем временем мобильные фоторадары Госполиции зафиксировали нарушения, за которые выписаны штрафы общей суммой в 2 218 965 евро.

На данный момент из наложенных штрафов уплачено 7 749 065 евро.

CSDD отвечает за 100 стационарных фоторадаров, а в распоряжении Госполиции находятся 12 передвижных фоторадаров.

Начальник Отдела полиции по безопасности дорожного движения Юрис Янчевскис в четверг на заседании Совета безопасности дорожного движения отметил, что представленные показатели показывают — некоторых водителей не пугает размер штрафов, и они, очевидно, продолжают нарушать правила.

Министр внутренних дел Мария Голубева отметила, что, по данным Госполиции, доля нарушений допустимой скорости по отношению к другим нарушениям дорожного движения значительно увеличивается. Также увеличивается удельный вес нарушений скорости свыше 31 километра в час, а около 5% водителей повторно серьезно превышают допустимую скорость.

Представленная на заседании Совета Госполиции информация показывает, что за девять месяцев текущего года было выявлено 56 919 нарушений в связи с превышением скорости. В прошлом году за аналогичный период было выявлено 60 178 нарушений.

Учитывая, что существующая система наказаний уже не работает так эффективно, Голубева выразила надежду, что эксперты будут искать решения по сокращению таких случаев.