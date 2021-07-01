Юрмальская дума избрала своим председателем действующего мэра города Гатиса Труксниса (Союз "зеленых" и крестьян). Он занял это кресло в пятый раз, при том, что дважды его уже отстраняли от должности.

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Союз "зеленых" и крестьян получил на выборах в Юрмале абсолютное большинство, улучшив результат выборов 2017 года — 8 из 15 мандатов. За Гатиса Труксниса проголосовали не только депутаты от СЗК — он заручился поддержкой 11 думцев. Ранее сам Трукснис заявлял, что невзирая на полученное абсолютное большинсво, СЗК проведет переговоры о сотрудничестве с остальными партиями. В Юрмальской думе прежнего созыва СЗК состоял в коалиции с "Согласием".

Гатис Трукснис занял пост мэра в пятый раз. Впервые его избрали в 2010 году, но уже в апреле 2013 года он был отстранен от должности. Появились подозрения, то мэр рекламировался за деньги налогоплательщиков. Спустя три месяц Трукснис вернулся в кресло мэра. Второй раз Труксниса отстранили в октябре 2016 года, поскольку он стал подозреваемым в уголовном процессе о противозаконном финансировании партий. Через неполный месяц Трукснис вновь возглавил Юрмальское самоуправление. В январе 2017 года Трукснис неожиданно сообщил, что уходит с должности председателя Юрмальской думы, чтобы возобновить свою деятельность в Латвийской Зеленой партии и претендовать на пост мэра уже после выборов. По итогам выборов в июне 2017 года он действительно был избран мэром Юрмалы — за голосовали депутаты от СЗК и "Согласия".

В Юрмальскую думу этого созыва помимо СЗК избран по 2 депутата от Национального объединения, "Согласия" и Tev, Jūrmalai. От объединенного списка "Нового Единства" и движения Par! избран один депутат.