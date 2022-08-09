Газ Latvijas gāze из Инчукалнского газохранилища предназначен для домохозяйств

Природный газ Latvijas gāze, находящийся в Инчукалнском подчемном газохранилище, зарезервирован для нужд домохозяйств, и предприятие не сможет его продать в случае высокого рыночного спроса, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания правительства во вторник, 9 августа.

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Премьер подчеркнул, что Министерство экономики и эксперты Conexus Baltic Grid подтвердили, что природного газа в предстоящем отопительном сезоне хватит, природный газ в Инчукалнском подземном газохранилище покрывает потребности Латвии в отопительный сезон.

В то же время Кариньш указал, что правительство сделало превентивный шаг, зарезервировав принадлежащий Latvijas gāze природный газ в Инчукалнском газохранилище, который будет предназначен для нужд домохозяйств.

"Принадлежащий Latvijas gāze газ в Инчукалнсе зарезервировали исключительно для домохозяйств, чтобы газ нельзя было продать в случае высокого рыночного спроса", — пояснил премьер.

В свою очередь, министр экономики Илзе Индриксоне добавила, что зарезервированный для домохозяйств объем газа составляет 1,15 тераватт-часа, а природный газ, принадлежащий Latvijas gāze, зарезервирован для нужд пользователей.

Кабинет министров утвердил законопроект "О мероприятиях по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы", предусматривающие, что в период грядущего отопительного сезона государство будет компенсировать на 50% удорожание энергоресурсов — газа, гранулов, брикетов, дров, электричества. Также будет расширен круг получателей жилищного пособия, введены доплаты для пенсионеров.

Также законопроект определяет порядок подачи природного газа потребителям и прекращения его подачи, права и обязанности торговца, публичного торговца, системного оператора, пользователя и собственника газифицируемого объекта при поставке и использовании природного газа, порядок расчетов за полученные услуги и поставки потребителям в случае перебоев в подаче природного газа.

Согласно правилам, публичный торговец поддерживает запасы в Инчукалнском подземном газохранилище, которые предусмотрены для снабжения пользователей с 10 августа по 30 сентября — 1150 гигаватт-часов.

Публичный торговец поставляет упомянутые запасы природного газа пользователям.