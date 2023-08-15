Газета: граница Латвии с Россией по-прежнему фактически открыта

Инфраструктура на границе Латвии с Россией используется, но по разным причинам строительство завершено еще не полностью. Об этом пишет газета Diena.

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"Та инфраструктура, которую успели построить, - хорошее подспорье. Есть условия для передвижения - патрульные дороги, а также ограждение длиной 93 км. Это помогает более эффективно охранять границу", - говорит начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс, комментируя ситуацию на границе с Россией.

По оценкам, к настоящему времени завершено строительство 80-85% запланированных объектов пограничной инфраструктуры. В связи с ситуацией на границе с Белоруссией, которую в большом количестве пытаются пересечь нелегальные мигранты, меньше внимания уделяется тому факту, что с 2019 года на границе с Россией больше не ведется никаких строительных работ.

Диагноз ситуации поставил президент Эдгар Ринкевич во время посещения восточной границы 8 августа: "К сожалению, мы "доконтролировались" до того, что все работы остановлены, все теперь боятся уголовного преследования, и это фактор, о котором нужно говорить".

В настоящее время сложно сказать, сколько уголовных процессов о нарушениях во время строительства пограничной инфраструктуры было начато и закрыто в результате работы Бюро внутренней безопасности.

Семь человек были задержаны и впоследствии отпущены. Уголовные процессы были начаты против начальника ГПО Гунтиса Пуятса, его заместителя Юриса Мартуканса, полковников Юрия Дмитриева и Игоря Юпатова и др.

В результате была подорвана репутация пограничной службы, а строители стали опасаться аналогичных уголовных процессов.