Газета: конкуренция за места в Сейме выше, чем в прошлые выборы

На нынешних выборах на 100 мест в Сейме конкуренция выше, чем четыре года назад, пишет Latvijas avīze. Тогда в 16 списках был 1461 кандидат — а в этом году в выборах будут участвовать 19 партий и их объединений, в целом 1832 кандидата.

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После жеребьевки номеров, под которыми списки партий участвуют в парламентских выборах, предвыборная кампания набирает новые обороты — партии стараются использовать полученные номера в предвыборных мероприятиях.

Полученные в ходе жеребьевки номера определяют порядок, в котором расположены избирательные бюллетени — сверху комплекта бюллетеней под первым номером будет список "Нового Единства", а последней будет партия "Республика", которая получила 19-й номер.

Списки еще проверяют Управление по делам гражданства и миграции, информационный центр Министерства внутренних дел и Центр документирования последствий тоталитаризма. Это означает, что Центральная избирательная комиссия еще может вычеркнуть некоторых кандидатов, не соответствующих требованиям закона.