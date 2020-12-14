Газета: ковид-диссидент Еремеев сам торговал масками

Похоже, один из самых ярых ковид-диссидентов и распространителей теорий заговора Валентин Еремеев говорит одно, а делает другое. Пока он рассказывает о том, что маски не защищают и даже опасны для здоровья, его компания среди прочего торгует и масками. Об этом пишет Kas Jauns Avīze.

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На портале elierworld.com можно купить не только органическую косметику, но и маски для лица. Предложена, впрочем, только одна модель — многократно используемая маска за 2,50 евро. В телефонном разговоре с Kas Jauns продавец подтвердила, что маски действительно есть в продаже, однако почти вся партия уже распродана.

На домашней странице указано предприятие SIA "Organic Retail". В базе данных предприятий указано, что Валентин Еремеев является членом правления этой компании. Там же можно найти еще одно связанное предприятие — Organic Life Laboratory, истинным выгодополучателем в котором является Кристине Еремеева (скорее всего, это жена).

В опубликованной в Википедии биографии Еремеева также указано, что он занимается развитием продуктов Eliēr.

По имеющейся в распоряжении Kas Jauns информации, на начальном этапе развития бизнеса Еремеевы создали торговую пирамиду (по аналогии, например, с Oriflame). В то время они привлекли довольно много людей, в основном студентов и многие обещанную плату так и не получили.

На портале sudzibas.lv люди жалуются, что кому-то не выплатили зарплату, а кто-то не получил обещанные проценты за проданный товар. Среди пострадавших сигулдский гостевой дом, который не получил тысячи за организованный семинар.

Во многих жалобах упомянуто имя именно Еремеева. В одной из них раскрыт метод, каким образом людям не платили, если они решали уйти: "Когда вы решите искать другую работу, то на ваше имя будет составлен инвентаризационный акт со списком товаров, которые именно во время вашей смены таинственно исчезли. Работодатель таким образом освобождает себя от выплаты пособия по увольнению и зарплаты за честно отработанные дни. В конце нам даже угрожали уголовным делом за то, что после заявления об уходе мы не собираемся отрабатывать месяц".

Сам Еремеев не откликнулся на призыв журналистов прокомментировать ситуацию. После того как издание Kas Jauns Avīze проявило интерес к торговле масками, они тут же исчезли из ассортимента магазина.

Валентин Еремеев со своими единомышленниками призывает отменить введенные во время пандемии ограничения и постоянно обвиняет во лжи правительство, медиков, заболевших и даже родственников умерших.

Как ранее сообщал Delfi, 10 декабря суд Латгальского предместья города Рига решил арестовать активиста Валентина Еремеева, назначив залог в 50 000 евро. Второму лицу, проходящему по делу о ложных новостях, была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Полиция не раскрыла имя лица, но агентству LETA известно, что это фельдшер Восточной больницы Марина Корнатовская.

Отдел борьбы с киберпреступлениями Государственной полиции задержал Еремеева и Корнатовскую из-за распространения ложных новостей о заболевании Covid-19. Ложная информация связана с угрозой обществу, вызвала резонанс и была обращена против эпидемиологической безопасности.

Уголовное дело начато по статье о хулиганстве. Максимальное наказание составляет два года тюрьмы, принудительные работы или денежный штраф.