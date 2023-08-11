Газета: Латвия — чемпион мира по убыли населения

Латвия — абсолютный мировой лидер по снижению численности населения. Такой вывод можно сделать из демографических данных за 2021 год в контексте последних 50 лет, пишет газета Diena.

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Как отмечает автор статью Юрис Пайдерс, ни одна другая страна мира с 1970-х годов не претерпевала столь значительного сокращение численности населения, как Латвия.

Газета Diena и журнал Dienas Bizness ранее уже сообщали, что в 2021 году Латвия заняла третье место в мире по росту смертности по сравнению с 2020 годом.

Исторический максимум популяции жителей — 2,66 миллиона человек — Латвия достигла в 1990 году.

Как сообщал Delfi, на начало 2023 года в Латвии проживало 1,883 млн жителей, из которых 361 тысяча, или 19,2%, составляли дети в возрасте до 17 лет.

Естественный прирост населения Латвии остается отрицательным с 1990 года. В 2022 году, как и в предыдущем, число умерших превысило число родившихся в два раза. Уровень рождаемости в 2023 году — пока самый низкий за последние 100 лет.