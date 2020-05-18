Газета: региональная реформа лишит VL-TB/LNNK сильного местного лидера — мэра Энгуре

Мэр Энгуре Гундар Вазис разочаровался в Национальном объединении и подумывает выйти из него. Камнем преткновения стала региональная реформа. При этом Вазис — настолько популярный политик, что сформированный им список получил в думе 14 мандатов из 15, пишет Latvijas Avīze.

Вазис рассказал изданию, что его мнение о территориальной реформе осталось неуслышанным и не защищается со стороны партии, что привело его к разочарованию. Пока что он не может сказать, какими будут его дальнейшие политические шаги — нужно посмотреть, чем закончится реформа.

Как отмечает Latvijas Avīze, представляющий VL-TB/LNNK в комиссии Сейма по территориальной реформе Янис Домбрава добился статуса города государственного значения для Огре, которое возглавляет его сопартиец Эгил Хелманис, и статуса отдельного края для Саулкрасты — это самоуправление ранее возглавлял Эрвин Гравитис. А за интересы Энгуре и Вазиса товарищи по партии бороться не стали.

Энгуре будет включено в Тукумский край. Прошлым летом министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Развитие/За!") проводил встречу с представителями самоуправлений, которые войдут в Тукумский край, и депутаты Энгуре вместе с Вазисом демонстративно ушли в сереине встречи. Сам Вазис неоднократно говорил о том, что у Энгуре гораздо больше общего с Мерсрагсом, который будет включен в Талсинский край, чем с Тукумсом, Яунпилсом и Кандавой — причем последние два самоуправления тоже против объединения.

По мнению политика, реформа не решит никаких проблем, потому что самоуправления просто механически соединяют вместе без учета сходств и различий.

С начала этого года Тукумский край тоже возглавляет представитель VL-TB/LNNK — Нормунд Речс. Он был избран в думу от региональной партии "Тукумскому городу и краю".

Latvijas Avīze обратилась за комментарием к Домбраве, который выразил надежду, что Вазис все-таки останется в партии, но подчеркнул, что отдельных краев с 5000 жителями больше быть не должно. Валка, где на территории обеих стран живет меньше 9000 человек, исключение именно потому, что она принадлежит двум государствам, а Саулкрасты, по мнению Домбрава, может стать центром развития.