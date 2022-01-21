Газета: уход на дому нужен многим больным Covid-19, но не все могут себе это позволить

Covid-19 затрагивает многих, лишая сил, а часто и способности позаботиться о себе. Пытаясь выяснить, каковы возможности получить уход на дому, если человек болен коронавирусом, газета Diena пришла к выводу, что нужно готовиться к оформлению множества документов и надеяться на помощь социальной службы самоуправления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Такой уход обходится дорого, а люди на подобную работу не рвутся. На вопрос о том, на какую помощь могут рассчитывать больные Covid-19 и их близкие, если есть серьезная необходимость, старший эксперт отдела социальных услуг Минблага Эльвира Курсите отвечает, что сначала нужно обратиться в социальную службу своего самоуправления.

"В Риге создана служба по уходу на дому за больными Covid-19, когда приезжает специальная бригада в полной защитной экипировке, которая знает, что и как делать. Она привозит продукты, помогает лежачему больному помыться, приводит в порядок постель и т. д.", - рассказывает Курсите.

Малоимущие лица от платы за такие услуги освобождены, но есть ряд условий, в каких случаях самоуправление уход по месту жительства оплачивает полностью, частично или не оплачивает. Кроме того, оценивается объем необходимой помощи.

"Если уход необходим 24 часа в сутки, предлагается получить услуги в центре социального ухода. Каждое самоуправление устанавливает определенный лимит, сколько часов в неделю ухода на дому можно получить", - рассказала представитель Минблага, отметив, что людей для такой работы найти непросто, так как зарплата близка к минимальной.