Газета: в селе остаются только крупные хозяйства, мелкие вымирают

В прошлом году в Латвии было 69 000 экономически активных сельских хозяйств, и это в два раза меньше, чем 20 лет назад, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, пишет агентство LETA со ссылкой на Latvijas avīze.
Самые большие изменения на селе произошли в период с 2001 года по 2010 год, когда количество хозяйств сократилось на 40,8%. Одновременно на 8% увеличилась площадь обрабатываемых земель, но позже эта тенденция угасла. За последние четыре года площадь обрабатываемой земли увеличились всего на 29,2 тыс. га, или 1,5%, а количество хозяйств сократилось на 0,9 тыс., или 1,3%. Данные показывают, что за последние десять лет общая площадь сельскохозяйственных земель выросла на 163,7 тыс. га, или 9,1%, а количество хозяйств продолжало уменьшаться — еще на 14,4 тыс., или 17,2%. Эксперты отрасли говорят, что такая тенденция сохранится и впредь, и будущее — за крупными и эффективными хозяйствами.
Руководитель Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Мартиньш Цимерманис считает, что причиной оттока людей из сельской местности является выраженное неравенство и отсутствие среднего класса. "Сегодня на селе остались либо крупные хозяйства с оборотом более 200 000 евро в год, либо малые, которые производят только для собственного потребления. У нас около 740 богатых и больших хозяйств и чуть больше 60 000 малых — на 10 и меньше гектаров. Нет среднего класса — семейных ферм, где живут и работают несколько поколений. Это основная проблема на сегодняшний день", — говорит эксперт.