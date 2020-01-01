Где щедрее? С января самоуправления будут доплачивать за обеды учеников 1-4-х классов

С 6 января расходы на обеды учеников начальной школы будут пропорционально разделены между госбюджетом и бюджетами самоуправлений.

Представители Резекненского самоуправления ранее сообщили агентству LETA, что муниципалитет выделит для финансирования обедов учащихся 1-4-х классов, по крайней мере, 161 694 евро, а также продолжит в рамках возможностей обеспечивать бесплатными обедами учащихся 5-7-х классов, зарезервировав для этих целей 119 000 евро.

Екабпилсскому самоуправлению, по словам мэра города Айвара Крапса, обеспечение обедами учеников начальной школы обойдется в 100 000 евро. Бесплатные обеды в школах Екабпилса, как и раньше, продолжат получать ученики 1-9-х классов.

Ранее в интервью с журналистом Delfi, комментируя ситуацию со школьными обедами, председатель Рижской думы Олег Буров сказал: "Пиар в жизни — главное. Сперва министр образование заявляет — это не наша функция, мы не будем. Но раз эти деньги есть — дайте их нам… Потом пошел негативный пиар, они на этом фоне громко заявляют, что будут часть суммы давать. А тихо не говорят другое, что на эту сумму они будут недодавать дотации самоуправлениям".

Тем не менее Буров обещал, что "начальная школа 1-6-й класс однозначно должны есть бесплатно… У меня вопрос, нужно ли бесплатное питание всем детям поголовно? Наверное, льготы должна получать целевая аудитория. Согласен, что не надо детей делить на касты. Но в Риге это решается просто — с помощью е-талона, куда будут поступать деньги. Пока едят все. До принятия бюджета следующего года. Но в зависимости от него, я допускаю изменения. Однозначно это не будет касаться детей 1-6 классов. А с 7-го, возможно, что кормить за счет города будут лишь тех, кто в этом нуждается: многодетных, малоимущих…"

По данным Министерства образования и науки за 2018 год, многие самоуправления из своих средств оплачивают бесплатные обеды также для учащихся других классов. 74% самоуправлений обеспечивают бесплатными обедами учащихся 5-х классов, 71% самоуправлений обеспечивают обедами также учащихся 6-х классов, 63% — учащихся 7-х классов, 58% — учащихся 8-9-х классов, 35% самоуправлений — учащихся 10-12-х классов.

Как сообщалось, многие латвийские муниципалитеты высказывались против идеи их финансового участия в обеспечении обедами учеников 1-4-х классов. Латвийский союз самоуправлений заявил, что это решение было принято без надлежащего вовлечения муниципалитетов.