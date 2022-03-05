Генерал США Марк Милли: у НАТО нет планов закрывать для полетов зону над Украиной

У НАТО нет планов закрывать для полетов зону над Украиной, сегодня в ходе визита в Латвию заявил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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На вопрос, почему на данный момент невозможно ввести бесполетную зону над украинской территорией, Милли ответил, что ему неизвестно, что существует план о создании такой зоны над Украиной. Генерал подчеркнул, что на практике это означало бы, что тем, кто ввел такую зону, нужно было активно сражаться с российской военной авиацией в небе над территорией Украины.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что ни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ни руководство какой-либо страны-члена НАТО не указали, что НАТО должно ввести над Украиной бесполетную зону.

Милли отметил, что цель визита в Латвию — заверить народ Латвии в том, что страны Балтии являются одними из главных партнеров США в системе НАТО и что Соединенные Штаты являются решительным или непоколебимо верным членом НАТО, что подтвердил президент США Джо Байден.

Глава армии США также заявил, что целью является сдерживание российской агрессии, особенно против членов НАТО, которых объединяет 5-я статья Вашингтонского договора. НАТО — очень сильный и крепкий альянс с очень большим военным потенциалом, который сделает все возможное для защиты своих членов, подчеркнул генерал.

Отвечая на вопрос о ядерных угрозах, озвученных Владимиром Путиным, глава Объединенного комитета начальников штабов США сказал, что всякий раз, когда лидер страны говорит о ядерном оружии, страны всего мира воспринимают это всерьез. США очень внимательно следят за заявлениями, а также за ситуацией с ядерными возможностями не только России, но и других стран.

На данный момент неясно, находятся ли ядерные силы России в положении, свидетельствующем о высоком уровне готовности, сказал Милли, подчеркнув при этом, что это не означает, что эта ситуация не изменится в будущем, поэтому и ей будет уделяться повышенное внимание.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) ЛатвииЛеонид Калниньш отметил, что Милли является самым важным и ключевым человеком в вооруженных силах США и что его визит очень важен как и в связи происходящим в Украине, так и в связи с планом Латвии по созданию системы самой сильной и надежной обороны в странах Балтии.

Визит позволяет обменяться мнениями о том, как в короткий период развивать как латвийские НВС при поддержке США, так и оборонные возможности на уровне стран Балтии на уровне НАТО, укрепляя систему коллективной обороны, заявил глава заявили в НВС.

В Латвии уже находится серьезный контингент армии США со всеми вспомогательными элементами, а на этот год запланированы интенсивные военные тренировки и учения, отметил Калниньш, указав, что с представителями США обсужалось, как Латвия дальше хочет развивать свои силы в ближайшие три года. .

В ходе беседы министр обороны Артис Пабрикс (АР! также встретился с командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Каволи, который подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества для общей безопасности в регионе и продолжения поддержки Украины, где Россия начала неспровоцированную войну, сообщили агентству LETA в Минобороны.

"В этих обстоятельствах, когда [президент России Владимир] Путин ведет ничем не спровоцированную, неоправданную войну против суверенитета и самоопределения другой страны, мы должны продолжать поддерживать Украину, как в военном, так и в невоенном отношении, поскольку она сейчас борется за всех нас", — сказал Пабрикс.

Министр обороны Латвии поблагодарил США за быструю отправку воинских частей в Латвию. Хотя прямой военной угрозы для Латвии на данный момент нет, для нас важно присутствие США в Латвии как сейчас, так и в долгосрочной перспективе, сказал политик. "Латвия готова себя защищать, а растущая поддержка силами и финансовым вкладом со стороны Соединенных Штатов в более быстрое развитие наших возможностей, безусловно, имеет решающее значение для безопасности Балтийского региона", — подчеркивает Пабрикс.

"Приоритет США — укрепление всей границы НАТО в военном отношении, включая Латвию. Именно поэтому мы наблюдаем прибытие дополнительных сил США в Латвию. Соединенные Штаты сделают все необходимое для выполнения своих обязательств по коллективной обороне", — сказал Милли во время беседы.

В настоящее время НВС Латвии оказывают поддержку, размещая на базе в Адажи воздушно-десантное подразделение США. Во время пребывания в Латвии более 320 военнослужащих США участвуют в совместных учениях с НВС.

Как уже сообщалось, 24 февраля Россия вторглась в Украину. Чтобы остановить авиаудары России, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО установить "бесполетную зону" над территорией Украины, подчеркнув, что рассчитывает на помощь Запада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной. "Если бы мы это сделали, то получили бы нечто, что могло бы перерасти в полномасштабную войну в Европе, в которую вовлекутся гораздо больше стран и что причинит гораздо больше человеческих страданий. Вот почему мы приняли это болезненное решение", — заявил Столтенберг.