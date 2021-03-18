Генеральный прокурор поручил проверить закупку вакцин Латвией
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Генпрокурор Юрис Стуканс поручил прокурору департамента прав лиц и государства провести проверку закупки вакцин от Covid-19, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Во время прокурорской проверки также будет оценено решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией об отказе от начала уголовного процесса в связи с закупкой вакцин от Covid-19.

Председатель парламентской фракции Новой консервативной партии Юрис Юрашс подал заявление генеральному прокурору Юрис Стукансу с просьбой отменить решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией об отказе в начале уголовного дела о действиях должностных лиц государства при закупке вакцин от коронавируса.

Как сообщалось, в ноябре Латвия уведомила Еврокомиссию о желании приобрести лишь 97 500 доз (на 48759 человек) вакцины на сумму 1 170 000 евро, хотя ей было доступно более миллиона.

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