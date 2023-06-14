Геолог: последствия разрушения Каховской ГЭС ощутит и Латвия

Кроме экологических последствий наводнения после прорыва плотины Каховской ГЭС будут и экономические. В Латвию поступало много продуктов из Украины, вероятно, они подорожают, считает морской геолог и журналист Константин Ранкс. Об этом он рассказал в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv.
После того, как уйдет разлившаяся вода, возникнет вопрос, где брать воду для сельского хозяйства. Через две недели на юге Украины начнется самое жаркое время, и неизбежна засуха. Кроме того, с повышением температуры обнажившийся слой ила начнет высыхать и очень скоро превратится в такыр — глинистую пустыню с растрескавшимися твердыми плитами, под которыми все еще будет влага. "И такыр может пылить. Если будут сильные ветра, там могут быть сильные пылевые бури", — предположил ученый.
Если размыло скотомогильники, могут начаться вспышки заболеваний. Это может случиться даже в том случае, если скотомогильники не повреждены: погибло много животных. Беспокойство ученого вызывает и то, что промышленные предприятия десятилетиями сбрасывали отходы в Днепр, а все оседало там, где течение наиболее медленное — в водохранилище. Есть риск, что пылевые бури могут разнести вредные вещества далеко за пределы водохранилища.