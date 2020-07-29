Гепатит С: предлагается тестировать всех жителей

По расчетам Всемирной организации здравоохранения, для искоренения гепатита С в Латвии к 2030 году 60% пациентов должны быть вылечены, а 90% инфицированных должны знать о своем диагнозе. Объединение пациентов с гепатитом считает, что пришло время внедрить национальную программу скрининга в Латвии, чтобы протестировать как можно более широкий круг жителей и в случае выявления гепатита С начать своевременное лечение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению пациентов и инфекционистов, вопросы лечения в Латвии успешно решаются, а вот тестирование на гепатит С "хромает", и если его не улучшить, распространенность гепатита в Латвии будет оставаться высокой, пишет газета Diena.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, у сотен людей ежегодно диагностируется вирусный гепатит, чаще всего — когда он уже перешел в хроническую форму. Лишь немногие пациенты узнают о гепатите С сразу после заражения или в острой фазе. По данным Латвийского центра инфекционных заболеваний, число выявленных больных с гепатитом С составляет около 1500 человек в год. В этом году гепатит С был выявлен у 504 человек.