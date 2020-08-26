Гиргенс: если нужно будет контролировать приезжающих из Литвы лиц, возрастет нагрузка на органы внутренних дел
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В случае включения Литвы в список стран, по прибытии из которых в Латвию необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию, нагрузка на органы внутренних дел возрастет, заявил агентству LETA министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс при посредничестве своей советницы Беаты Йоните.

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Министр обратил внимание на то, что в компетенцию Министерства внутренних дел не входит принятие решений о том, следует ли включать Литву в список стран, по прибытии из которых в Латвию необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Это означает, что сначала нужно дождаться пятницы и решения учреждений здравоохранения, в том числе Центра профилактики и контроля заболеваний, о дальнейших действиях, заявил Гиргенс.

Министр также подчеркнул, что вопрос о закрытии внутренних границ пока не стоит на повестке дня.

Если Литва попадет в желтый или красный список, то нагрузка на Государственную полицию и полицию самоуправлений, несомненно, увеличится, так как необходимо будет контролировать, соблюдают ли жители самоизоляцию после возвращения из Литвы. В этом случае полиция, конечно, продолжит выполнять свои задачи, но проверить всех жителей будет невозможно, сказал министр.

Гиргенс также напомнил, что, как было сказано на вчерашнем заседании правительства, пока самые большие трудности связаны с контролем транспортных средств на внутренних границах, а именно на границах с Литвой и Эстонией, поскольку эти границы не закрыты и там возможно свободное передвижение людей.

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Сандис Гиргенс Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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