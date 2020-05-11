Гиргенс о 9 мая в Риге: правила не делят людей ни на национальности, ни на тех, у кого есть право возлагать цветы

Глава МВД Сандис Гиргенс опубликовал развернутое сообщение в ответ на замечания премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который потребовал разъяснений о работе полиции 9 мая по контролю соблюдения запрета на собрания.

Напомним, что Кариньш охарактеризовал происходившее в парке Победы 9 мая как "собрание" и подчеркнул, что "вирус еще не побежден и ограничения все еще в силе".

Однако в своем ответе Гиргенс пояснил, что полиция строго следовала букве закона и действовала эффективно, соблюдая все предписания. Он также призвал понимать, что принятое правительством Латвии распоряжение о чрезвычайной ситуации не ограничивает право человека индивидуально посещать любое памятное место — если он при этом соблюдает требования по дистанции.

"Распоряжение не делит людей на национальности, не делит их на тех, у кого есть право возлагать цветы, и у кого нет, а также уважает личную мотивацию каждого человека при возложении цветов. Особенно в случаях, когда люди поминают погибших родственников", — написал Гиргенс.

Глава МВД также отметил, что он, например, 4 мая вместе с сыном возглагал цветы к памятнику Свободы, отмечая восстановление независимости Латвии. "Исключения действуют в отношении тех лиц, которые открыто восхваляют преступления нацистской Германии или СССР против человечества или же нарушают общественные покой и порядок", — отметил Гиргенс.

Министр внутренних дел пояснил, что в этом году на 9 мая возле памятника Победы число посетителей было в 8-10 раз меньше обычного, речь могла идти лишь о 20-25 тысячах пришедших за весь день. В подавляющем большинстве случаев никто в парке не задерживался, происходила постоянная смена людей. "Не были заметны и не были допущены ни массовая агрессия, ни употребление алкоголя, ни грубые нарушения общественного порядка и спокойствия", — добавляет Гиргенс.

Многие пользователи социальных сетей упрекают полицию в бездействии по обеспечению соблюдения запрета на собрания в парке. Некоторые пользователи разместили фотографии из парка, на которых кажется, что у памятника собрались сотни людей. Люди выражают недоумение и возмущение, почему полиция никак не реагировала на эту ситуацию и не выписывала протоколы о нарушениях, потому что в других случаях, например, когда в парке вместе занимаются спортом четыре человека, полиция делает замечания. Также многие пользователи осуждают полицию, потому что еще 4 мая, когда в Латвии отмечалась годовщина декларации о независимости, власти строго предупредили о недопустимости собраний.

В Государственной полиции отметили, что понимают опасения жителей, так как со стороны может показаться, что у памятника действительно собралась толпа людей, которые не соблюдают дистанцию и запрет на собрания, и полиция якобы никак не реагирует. "Однако, нужно указать, что мы живем в правовом государстве и полиция на протяжении всего дня следила за тем, чтобы не допустить собраний, чтобы соблюдалась дистанция и люди, которые в индивидуальном порядке пришли возложить цветы, не задерживались у памятника", — говорится в комментарии полиции.

Как сообщалось, сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции работали 9 мая в усиленном режиме. Особое внимание было уделено Парку Победы, где в субботу всего зафиксировали 44 нарушения, в том числе 24 нарушения запрета на собрания и требования соблюдать физическое дистанцирование во время чрезвычайного положения.

За порядком следили десятки полицейских. Помимо пеших патрулей к работе были привлечены кинологи, а также конные патрули. Полиция использовала громкоговорители, чтобы постоянно напоминать о соблюдении социальной дистанции и ограничениях на собрания.