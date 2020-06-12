Гиргенс потребовал раскрыть стоимость "э-Сейма" и призвал Мурниеце взять на себя ответственность за плохую работу проекта

Министр внутренних дел Латвии Каспар Гиргенс (KPV LV), который также является главой Комиссии Сейма по общественным расходам и ревизиям, раскритиковал нынешнюю систему "э-Сейм", которая позволяет организовать работу парламента удаленно. Однако, как рассказал Гиргенс, система работает нестабильно — в ходе онлайн-заседаний пропадает изображение, не работает возможность голосовать, наблюдаются проблемы с качеством аудиопотока.

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"Это не разовые проблемы. На протяжении долгого времени осложнено проведение удаленных заседаний Сейма", — подчеркнул Гиргенс. По его мнению, результат работы привлеченных к созданию "э-Сейма" специалистов является неудовлетворительным. "Считаю, что со столь значительным заказом нельзя было экспериментировать — это не интернет-магазин или просто сайт, а главная структура по принятию важных для страны решений", — пояснил политик.

В связи с этим Гиргенс призвал спикера Сейма Инару Мурниеце (Нацблок) дать пояснения по данной проблеме, взять на себя ответственность за происходящее с "э-Сеймом".

В свою очередь, от администрации Сейма Гиргенс потребовал "раскрыть, во сколько же в конце концов налогоплательщикам обошелся этот технический эксперимент".