Гиргенс предлагает ужесточить наказания за аварии на парковках

Министерство внутренних дел предлагает внести поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривали бы административную ответственность за ДТП на парковках: если водитель начал движение и не убедился в безопасности дорожного движения.

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Министр внутренних дел Сандис Гиргенс пояснил, что в Законе о дорожном движении говорится, что участники дорожного движения и другие лица должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасных ситуаций или помех на дорогах и не причинять ущерб.

Правила дорожного движения гласят, что перед любым маневром - начале движения, перестроением, поворотом, разворотом, обгоном, остановкой транспортного средства и так далее - водитель должен убедиться, что дорога безопасна и он не создает помех другим участникам дорожного движения.

В настоящее время Закон о дорожном движении предусматривает административную ответственность только за создание помех или неспособность обеспечить безопасность дорожного движения при движении задним ходом. Поэтому Гиргенс призывает расширить сферу административной ответственности, а именно - предусмотреть привлечение к ответственности при несоблюдений требований к безопасности при начале движения.

Если поправки вступят в силу, к административной ответственности будут привлекаться также водители, которые не обеспечили безопасность дорожного движения, трогаясь с места, то есть вызвали аварию (например, повредив другие транспортные средства, припаркованные на автостоянке).