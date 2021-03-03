Гиргенс: при борьбе с Covid-19 не нужно запугивать людей, что "все умрут"
Foto: Sintija Zandersone/LETA

В борьбе с пандемией Covid-19 нужно не запугивать людей тем, что "все умрут", а стараться убедить соблюдать осторожность через положительные месседжи, в том числе напоминая о мытье рук и проветривании помещений, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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По его словам, речь идет не о смягчении ограничений, а о конструктивном их пересмотре, например, следует отказаться от ограничений, исчерпавших себя, и восстанавливать комендантский час нет необходимости.

По его мнению, следует больше опираться на региональный принцип и решения об ограничениях больше делегировать местным органам власти.

По мнению Гиргенса, не стоит поднимать панику по поводу нового британского штамма Covid-19, и нельзя сказать, что он является более заразным, потому что в эпидемиологии нет такого термина.

Между тем Центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что новый штамм Covid-19 на 70% более заразен, чем предыдущий, и около 8% всех случаев теперь связаны с новым штаммом. "Мы должны действовать с опережением, не позволяя заразному британскому штамму Covid-19 продолжать распространяться в Латвии", - призвал центр.

Свою позицию Гиргенс объяснил тем, что психоэмоциональное состояние жителей Латвии сейчас критическое. Для него важно, чтобы у людей была работа и доход, чтобы дети ходили в школу и получали очное образование.

Министр убежден, что общество и правительство должны подготовиться к жизни с вирусом на период даже до пяти лет, потому что вакцины не обещают стопроцентного разрешения ситуации.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Сандис Гиргенс Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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