Гиргенс: жители при пандемии должны изменить свои привычки, а не винить полицию за надзор

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс призвал всех жителей страны переосмыслить во на время пандемии Covid-19 свои ежедневные привычки, а не пытаться продолжать жить по-старому и выражать недовольство полицией как контролирующим органом.

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Гиргенс пояснил агентству LETA, что полиция нацелена на сотрудничество с жителями и их просвещение в вопросах эпидемиологической безопасности и необходимости соблюдения введенных в стране мер. Министр также подчеркнул, что какие-либо наказания по данному вопросу полицейские применяют лишь в редких случаях.

Гиргенс призвал понять, что ресурсы полиции ограничены и контроль за соблюдением эпидемиологических мер не является самоцелью. Важно, чтобы и предприниматели, и общество в целом включились в процесс борьбы с распространением Covid-19. Это, в частности, включает и отказ обслуживать клиента, не соблюдающего правила дистанцирования или отказывающегося надеть маску в являющемся публичным местом помещении.