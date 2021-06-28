ГК: спортивные федерации не всегда обоснованно используют госфинансирование

Государственный контроль (ГК) после ревизии пришел к выводу, что Латвийскому олимпийскому комитету (ЛОК) и спортивным федерациям необходимо уточнить расходование средств из госбюджета и достигнутые цели, говорится в пресс-релизе ГК.

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Хотя пандемия Covid-19 привела к значительным изменениям в планах спортивной жизни, включая перенос летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год, обществу "Олимпийский комитет Латвии" (ЛОК), постоянному партнеру Министерства образования и науки (МОН) в спорте, в 2019 и 2020 годах из государственного бюджета было выделено 13 млн евро. Сумма также включает пожертвование в размере 1,3 млн евро от государственного предприятия Latvijas valsts meži и дополнительное финансирование в размере 2 млн евро для смягчения последствий пандемии Covid-19.

В ходе ревизии Государственный контроль установил, что в целом выделенные ЛОК средства государственного бюджета были использованы в соответствии с целевым назначением, в том числе поддержка лучших спортсменов Латвии в подготовке к Олимпийским играм и выполнение организационных работ по обеспечению участия в Олимпийских играх. Однако ревизоры имеют серьезные возражения против проводимого ЛОК надзора за использованием средств, выделенных спортивным федерациям, и не во всех случаях можно утверждать, что спортивные федерации использовали выделенные им средства обоснованно.

У ревизоров также не было возможности выяснить, эффективно ли ЛОК и, как следствие, спортивные федерации действовали с выделенным финансированием из государственного бюджета, потому что результаты, которые должны быть достигнуты на этапе планирования развития спорта, определены слишком неопределенно.

В то же время Государственный контроль приветствует меры, которые во время ревизии ЛОК уже предпринял для улучшения внутренних процессов и оптимизации ресурсов, где практическая выгода — прозрачный финансовый поток и сокращение административных расходов ЛОК — должна быть заметна уже в ближайшем будущем.

Ежегодно ЛОК получает средства из государственного бюджета, за которые также должен обеспечивать выполнение задач государственной спортивной политики. Запланированные мероприятия ЛОК соответствуют задачам государственной спортивной политики, и в 2019 году они выполнены в запланированном объеме, а в 2020 году — в объеме, возможном в данной эпидемиологической ситуации. Однако невозможно оценить, были ли выделенные средства из государственного бюджета использованы эффективно, потому что МОН не определило конкретные достижимые ЛОК результаты и ЛОК не определил их последовательно для спортивных федераций.

При оценке законности использования средств из государственного бюджета в ходе ревизии наиболее существенные возражения связаны с проводимым ЛОК надзором за использованием средств, выделенных спортивным федерациям, который является недостаточным. В 2019 году ЛОК выделил 2,1 млн евро спортивным федерациям, организациям и олимпийским центрам, а в 2020 году — 3,7 млн евро.

Государственный контроль не сомневается в необходимости расходов спортивных федераций, например, на закупку оборудования и инвентаря для спортсменов, обеспечение тренировочной и соревновательной работы спортсменов или организации соревнований. Однако отсутствие надзора привело к обнаружению различных несоответствий и проблемных вопросов. Например, были выявлены случаи, когда спортивные федерации переводили средства частным организациям, учредитель или член правления которых также является членом правления спортивной федерации. Такие ситуации указывают на потенциальный конфликт интересов и, по мнению ревизоров, не должны стать обычной практикой, поэтому следует отдельно рассмотреть вопрос о том, допустимо ли это и в каких конкретных случаях. Точно так же существующая модель финансирования спортивного сектора, при которой спортивные федерации получают финансирование из нескольких источников одновременно, сопряжена с риском того, что спортивные федерации получат двойное финансирование. В ходе ревизии было установлено, что в 2019 и 2020 годах четыре спортивные федерации, отчитывающиеся перед ЛОК и Советом спортивных федераций Латвии об использовании полученных средств, приложили к отчетам одни и те же документы с обоснованием расходов, таким образом получив двойное финансирование.

В отношении дополнительных 2 млн евро, выделенных из государственного бюджета ЛОК для смягчения последствий пандемии Covid-19, ревизоры пришли к выводу, что финансирование, выделенное 21 спортивной федерации, было последовательным, отслеживаемым и соответствовало утвержденным процедурам и критериям МОН. Однако поддержка не была оказана в первую очередь спортивным федерациям, пострадавшим от пандемии Covid-19, поскольку она была предоставлена ​​без оценки того, испытали ли спортивные федерации сокращение частного финансирования в результате пандемии Covid-19. Финансирование было предоставлено на основе только одного аспекта — наибольший потенциал для достижения выдающихся достижений на соревнованиях самого высокого уровня и количество спортсменов спортивных федераций в олимпийской сборной Латвии. Таким образом, результаты ревизии позволяют утверждать, что дополнительное финансирование не было предоставлено для устранения последствий непредсказуемой и незапланированной пандемии Covid-19, а является ежегодной государственной поддержкой спортсменов высокого класса.

В рамках ревизии Государственный контроль предоставил ЛОК семь рекомендаций по улучшению и совершенствованию внутренних процессов, оптимизации затрат и контрольной среды. В то же время Государственный контроль также разработал предложения для Министерства образования и науки, касающиеся разработки и реализации как спортивной политики, так и стратегии финансирования спортивного сектора.