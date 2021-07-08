Глава Академии наук: от индийского штамма умрет много молодых людей

Индийский штамм Covid-19 увеличит смертность среди молодых людей, а хуже всего Латвии придется, если сюда придет мексиканский штамм коронавируса. Об этом в интервью телеканалу RīgaTV 24 рассказал президент Латвийской Академии наук Ивар Калвиньш.

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По словам Калвиньша, индийский штамм на 60% заразнее, им чаще болеют и молодые люди, и смертность от него гораздо выше, чем от других штаммов.

"Если мы посмотрим данные по Латвии, то когда начали болеть индийской разновидностью, на лидерские позиции вышли молодые люди до 30-35 лет. Конечно, и смертность среди них скоро проявится сильнее", — считает он.

По его словам, индийский штамм скоро вытеснит остальные. "С вирусами это как с государствами и людьми. Они воюют за место в клетке хозяина, кто агрессивнее, тот вытесняет предыдущего", — рассказал он.

Но хуже всего, по его словам, мексиканский штамм, и если он придет в Латвию, жителям придется несладко.