Глава Академии наук: от индийского штамма умрет много молодых людей
Foto: Publicitātes foto

Индийский штамм Covid-19 увеличит смертность среди молодых людей, а хуже всего Латвии придется, если сюда придет мексиканский штамм коронавируса. Об этом в интервью телеканалу RīgaTV 24 рассказал президент Латвийской Академии наук Ивар Калвиньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Калвиньша, индийский штамм на 60% заразнее, им чаще болеют и молодые люди, и смертность от него гораздо выше, чем от других штаммов.

"Если мы посмотрим данные по Латвии, то когда начали болеть индийской разновидностью, на лидерские позиции вышли молодые люди до 30-35 лет. Конечно, и смертность среди них скоро проявится сильнее", — считает он.

По его словам, индийский штамм скоро вытеснит остальные. "С вирусами это как с государствами и людьми. Они воюют за место в клетке хозяина, кто агрессивнее, тот вытесняет предыдущего", — рассказал он.

Но хуже всего, по его словам, мексиканский штамм, и если он придет в Латвию, жителям придется несладко.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

26

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов