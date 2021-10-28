Глава Банка Латвии: если локдаун не затянется, проблем у экономики не будет

Если после 15 ноября локдаун не продлят, его влияние на экономику будет небольшим, заявил президент Латвийского банка Мартиньш Казакс в разговоре с премьер-министром Кариньшем. Ою этом пишет агентство LETA.
По словам Казакса, после окончания локдауна рост экономики сделает паузу, но не остановится. Для экономического развития страны необходимо сдерживание пандемии, и этого можно добиться при помощи массовой вакцинации населения и временных ограничений, поэтому стремления правительства увеличить охват вакцинации нужно поддерживать, заявил Казакс.
Президент Латвийского банка также считает, что сценарии глобального роста после пандемии положительны, и сдерживание Covid-19 в Латвии позволит в полной мере использовать этот рост.
Кариньш и Казакс также обсудили рост цен, например, на энергоресурсы. По мнению Казакса, правительство должно думать о долгосрочной эффективности мер, принятых с целью снизить ценовое давление и оказать поддержку социально уязвимым группам. Также нужно думать и об изменении климата, напомнил президент Латвийского банка.