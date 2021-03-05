Глава Банка Латвии: хватит быть мостом между Востоком и Западом, надо вливаться в западную экономику

Нужно отказаться от представления о Латвии как о мосте между Востоком и Западом, а государственная экономика должна быть интегрирована в западную. Об этом заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс на дискуссии "Covid-19: лекарства для экономики и риск хронической болезни".

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По мнению Казакса, Латвия отстает не из-за пандемии, а из-за структурных проблем. В том числе из-за образовавшегося в прошлом веке представления о Латвии как о мосте между Востоком и Западом.

"Мы долго позиционировали себя как мост для грузов, людей и денег между Востоком и Западом. Эта модель полностью себя исчерпала из-за геополитических тенденций, регулирующих требований и просто изменений экономических факторов", — уверен Казакс.

Если Латвия будет опираться на западные ценности и полностью использует все возможности для экономической интеграции, то уровень жизни может достичь среднего по ЕС и даже превысить его. Цель достичь материального благополучия должна уравновешиваться целью заботиться о среде. По его мнению, эти цели можно соединить.

"У ЕС амбициозное видение — в 2050 году сделать Европу климатически нейтральным континентом. Видение о том, что такое "зеленое", шире, чем это принято в Латвии. Европейский зеленый курс включает в себя экологию и природу, а еще социальную справедливость и равноправие, а еще — экономику. Именно этот всеобъемлющий подход, равновесие между тремя блоками, и должен быть основой для новой модели роста Латвии. Структурные препятствия для долгосрочного роста должны быть целенаправленно ликвидированы. В противном случае через какое-то время мы заметим, что отстали от Эстонии и Литвы в плане доходов на целое поколение", — считает Казакс.

Казакс считает, что думать о вызовах посткризисного времени нужно уже сейчас. Механизм оздоровления и укрепления ЕС и его долговременный бюджет на 2021-2027 год подразумевает существенную поддержку для Латвии — десятки миллиардов евро в виде грантов. 37% предусмотрено на климатические вопросы, 20% на цифровую трансформацию и 43% на другие приоритеты. По мнению Казакса, разделение правильное, главное — использовать деньги эффективно, и "вкладывать в развитие, а не в пожирание". Это последний раз, когда Латвия получает настолько объемную поддержку от ЕС, поэтому нельзя использовать деньги просто для циклической стимуляции экономики, нужно добиваться структурных изменений в экономике и заложить основы ее развития на следующие годы.