Глава Больничного общества: на данный момент стационары близки к критической отметке заполненности
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На данный момент в больницах Латвии заполнено почти 80% койко-мест. Это является почти критическим уровнем, сообщил агентству LETA глава Латвийского Больничного общества (LSB) Евгений Калейс. При этом он признал, что ситуация становится все хуже, так как в стационары попадает больше пациентов, чем выписывается из них.

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Калейс также отметил, что сами по себе больничные места ничего не дают, если не хватает медперсонала для обслуживания поступающих людей. Ситуацию в этом плане он описал как "весьма критическую". Значительное число медиков сейчас находятся на самоизоляции, так как или оказались контактными лицами пациентов с Covid-19, или сами заразились коронавирусом.

"Больницы пытаются обеспечить резерв мест, но параллельно приходится думать о том, где взять персонал", — подчеркнул Калейс. Проблемой является и то, что часть медиков не слишком хотят переключаться на лечение больных Covid-19, так как опасаются заразиться сами при исполнении рабочих обязанностей.

На сегодняшний день в больницах находятся 410 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 65 пациентов — это самое большое суточное количество с начала пандемии. У 387 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 человека находятся в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц за прошедшие сутки 45 человек.

Как сообщалось, в четверг подтверждено 380 новых случаев Covid-19, пятеро инфицированных скончались.

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