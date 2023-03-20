Глава больницы о забастовке медиков: пассивность может привести к тому, что пострадают люди

Говоря о решении медиков бастовать вместе с педагогами, глава правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов отметил, что сейчас речь идет не столько о повышении зарплат медиков, сколько о полноценном функционировании отрасли. При этом медикам приходится бороться за увеличение финансирования в одиночку, в то время как жители довольно пассивны, хотя именно они в итоге могут пострадать. Об этом Семенов рассказал в эфире программы Латвийского Радио-4 "Домская площадь", сообщает rus.lsm.lv.

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"Я думаю, мы сейчас находимся на той грани, когда действительно неучастие, пассивная реакция может привести к тому, что люди пострадают. Потому что речь идет не столько даже уже об ограничении плановых услуг, но, возможно, о недоступности медицинской неотложной помощи", — признал Семенов.

Он рассказал, что у больниц есть проблемы в оплате счетов. Они не могут рассчитаться с поставщиками, из-за чего назревает "глобальная проблема". Медики надеются, что удастся найти компромисс.

"Понятно, что средства доступны такие, какие есть, но, мне кажется, как никогда нужно очень здраво взвесить приоритеты. Потому что в этом году действительно основополагающим будет наше умение подстроиться, и сейчас речь идет не столько даже о зарплатах, каком-то повышении, сколько о возможности продолжить функционировать в полном объеме", — говорит медик.

Комментируя высказывания представителей здравоохранения о том, что латвийцам желательно переболеть в первом полугодии, потому что потом не будет денег, Григорий Семенов подчеркнул, что любые высказывания ассоциаций и руководителей больниц — это желание как-то спровоцировать главного получателя услуги. "Потому что на данный момент мы видим, что мы, к сожалению, сопротивляемся в одиночку. Сопротивляются представители медицины, но, к сожалению, наблюдается очень пассивная реакция именно со стороны жителей. Это главный получатель услуги, это тот, кто действительно в итоге от необеспечения ее пострадает… К сожалению мы придем к тому, что действительно, если семейные врачи начнут меньше принимать пациентов, следовательно будет малодоступен первичный сектор и его услуги — профилактика, своевременное наблюдение — пациентов будет больше в приемных отделениях".

В таком случае больницам может просто не хватить возможностей всем оказать своевременную помощь, а очереди в приемных отделениях вырастут в 2-3 раза.