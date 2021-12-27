Глава больницы Страдиня: врачи с тревогой восприняли ослабление ограничений

Врачи с опасением смотрят на возможное ослабление ограничений против распространения Covid-19, заявил председатель правления Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) Ринальдс Муциньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" в понедельник.

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Муциньш сообщил, что в настоящее время в больнице наблюдается снижение пика Covid-19 и что количество пациентов относительно невелико — менее 40. В то же время врачи опасаются, что новый штамм вируса "Омикрон" приведет к новому росту числа заболевших к февралю.

Число пациентов, вакцинированных против Covid-19 в больнице, также увеличивается, что связано с пропорциональным увеличением количества вакцинированных людей в обществе. "Нужно учитывать, что вирус меняется, и теперь существует новый вариант вируса "Омикрон", против которого существующие вакцины несколько менее эффективны, чем в борьбе с предыдущим вариантом", — отметил глава PSKUS.

Муциньш подчеркнул, что охват вакцинацией во всем мире не достиг отметки в 70-80%, поэтому существует риск того, что могут появиться новые разновидности вируса и существующие вакцины станут менее эффективными.

Он отметил, что все медики без исключения имеют возможность получить бустерную дозу вакцины, но только около половины сотрудников PSKUS решились на такой шаг. Больница делает все возможное для увеличения охвата персонала, но люди устают от новых требований.

"Наша служба психологов, созданная в больнице в прошлом году с целью оказания помощи нашему персоналу, работает очень активно и планирует увеличить объем работы в следующем году", — прокомментировал Муциньш выгорание персонала и усиление стресса.

Также медики с опасениями воспринимают ослабление ограничений в конце года, в том числе то, что на Новый год всю ночь смогут работать развлекательные заведения. "Мы видели, что именно введение ограничений позволило нам относительно легче, чем планировалось, пережить кризис в октябре и ноябре, когда число больных резко увеличилось", — подчеркнул Муциньш.

С учетом послаблений и распространения новой разновидности коронавируса, рост заболеваемости может быть намного выше, чем осенью, отметил руководитель больницы. Он подчеркнул, что чрезвычайная ситуация — это не панацея от вируса, помочь могут соблюдение ограничений и вакцинация.