Глава больницы: условия хирургического лечения в Онкологическом центре неприемлемы

Условия хирургического лечения в Латвийском онкологическом центре неприемлемы и не соответствуют требованиям современной медицины. Поэтому оценивается возможность проводить операции в новом операционном блоке находящегося рядом стационара "Гайльэзерс". Об этом в интервью телеканалу LTV рассказал председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис.

Паэглитис опроверг слухи о ликвидации Онкологического центра, отметив, что его, наоборот, собираются развивать. По его словам, число онкобольных в Латвии растет, и возможностей онкоцентра уже сейчас не хватает. Их лечат не только в здании центра, но и во всей Восточной больнице.

При этом условия хирургического лечения в Онкологическом центре не соответствуют современным медицинским требованиям, и хотя бы часть операций его работники надеются перенести в "Гайльэзерс". Один из корпусов стационара сейчас реконструируются, и там будут современные палаты со всем необходимым.

"Если мы сможем лечить там онкологических пациентов, все будут в выигрыше", — считает Паэглитис.