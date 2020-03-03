Глава Бюро внутренней безопасности: Погранохрана не желает сотрудничать с бюро

Государственная погранохрана — это единственное учреждение Министерства внутренних дел, не желающее сотрудничать с Бюро внутренней безопасности (БВБ) и даже сопротивляющиеся этому, сегодня в эфире передачи TV3 "900 sekundes" сказал начальник БВБ Валтерс Мурниекс.

По его словам, такое отношение возникло с момента основания БВБ. "Сложно сказать, в чем причина. Об этом, вероятно, надо спрашивать начальство. Однако ясно, что это не создает впечатление хорошего управления", — сказал Мурниекс.

Учитывая недавний скандал о растрате бюджетных денег при строительных работах на восточной границе, руководитель БВБ сказал, что в службе есть проблемы, но "с их признанием или введением необходимых улучшений так, как есть".

Мурниекс отметил, что со сменой руководства Погранохраны, сотрудничество с БВБ лучше не стало. По его мнению, руководство любого госучреждения должно найти и понять недостатки своей организации и активно работать над их устранением. Помимо прочего, недопустимо, что "руководство учреждения публично врет обществу", указал Мурниекс.

Как уже сообщалось, в сентябре прошлого года был задержан бывший начальник Погранохраны Нормундс Гарбарс. На это нынешний начальник службы Гунтис Пуятс заявил, что обратится в Генпрокуратуру в связи с возможными нарушениями в делах БВБ против пограничников.