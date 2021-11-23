Глава Центра НАТО: если бы соцсети боролись с дезинформацией, ситуация с Covid-19 была бы другой

Общая ситуация с Covid-19 и разделением общества была бы другой, если социальные сети были бы ответственными. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.
Сартс пояснил, что проблема дезинформации не уменьшилась во время пандемии, а изменила свою форму, а также по содержанию адаптировалась к практическим реалиям жизни. Он добавил, что связанная с Covid-19 дезинформация по-прежнему актуальна, к тому же многие люди укрепили свои взгляды касательно этой проблемы.
По словам Сартса, жители не готовы менять свои убеждения на очевидные факты.
Глава Центра НАТО отметил, что людям, к сожалению, нравятся теории заговора. Особенно в случаях, когда человек чувствует себя беспомощным, поскольку информация такого рода всегда объясняет, что виноват кто-то другой и было намерение навредить. Психологически это способ пояснить, почему у человека плохо идут дела. Поэтому теории заговора часто используют злоумышленники.
Исследования показали, что есть страны, которые используют эту ситуацию для дестабилизации способности общества увидеть реальность Covid-19.
Сартс заявил, что так называемые фермы троллей все еще обладают значимой силой. Тролли — люди, которым платят или у них имеется соответствующий психологический профиль, а также роботизированы страницы в соцсетях.
Во-первых, создается видимость об убеждениях очень большого количества людей. На простого человека это влияет так, что он видит — какой-то темой, о которой у него мало информации, поделились многие люди. Человек будет думать, что это — правда.
Во-вторых, троллей используют с целью манипулировать алгоритмами соцсетей. Это делается для того, чтобы добиться популяризации определенного контента алгоритмом.
"Надо думать! Все, что является слишком эмоциональным, сенсационным, должно вызывать осторожность у человека. Всегда надо осознавать, что каждый существуем в своем пузыре, особенно благодаря соцсетям, у каждого из нас представление о реальности довольно искажено. Поэтому, каждый раз принимая информацию, нужно понимать, что она прошла через призму пузыря. Как бы это ни было сложно в это время, советую прислушаться и к другим пузырям", — указал Сартс.
Сартс согласился с тем, что владельцы соцсетей должны брать на себя ответственность за радикальные публикации, поскольку общественная дискуссия переместилась в цифровую среду. В свою очередь, эту среду определяют алгоритмы, в основе которых лежит цель заработать. Поэтому сила объективной информации в этой среде небольшая. Все, что привлекательно, эмоционально и основано на инстинктах, продвигается очень хорошо.
Общая ситуация с коронавирусом и разделением общества была бы другой, если бы соцсети вели себя ответственно, уверен глава Центра НАТО.