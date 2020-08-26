Глава ЦИК: с идеей об электронных выборах решено повременить

С идеей о введении в Латвии электронных выборов на данный момент решено повременить, заявила в программе "900 sekundes" телеканала TV3 председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.
По ее словам, несмотря на то, что несколько лет назад, была принята соответствующая концепция - двигаться в сторону введения э-выборов, в последнее время никаких шагов на пути к осуществлению задумки предпринято не было. И тому есть две главные причины — опасения за кибербезопасность и невозможность обеспечить полную конфиденциальность голосования, что является важным элементом демократии.
"Скажем так: на данный момент мы взяли паузу, так как я не чувствую ощутимой поддержки большинства и в парламенте, который и должен эту идею продвигать", - сказала Берзиня.
Как сообщалось, в среду в 16.00 начнется предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу. На выборы подано 15 списков кандидатов, на места в Рижской думе претендуют 707 человек.