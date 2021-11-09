Глава Даугавпилсской больницы прогнозирует увеличение госпитализаций с Covid-19 после снятия локдауна

Сейчас количество пациентов с Covid-19 в Даугавпилсской региональной больнице стабилизировалось, однако в течение пары недель после окончания локдауна число заболевших снова может существенно вырасти, заявил в интервью Латвийскому телевидению (LTV) руководитель медучреждения Григорий Семенов.

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Семенов рассказал, что этот период стабильности больница, сотрудничая с другими медучреждениями региона, использует для подготовки к новому наплыву пациентов с Covid-19.

Глава больницы отметил, что в Даугавпилсе наблюдается нехватка возможностей тестирования. Это значит, что пациенты попадают в больницу слишком поздно с запущенным заболеванием, например, когда началась пневмония легких.

"Без полноценного спектра амбулаторных услуг и инструментов для семейных врачей ситуация существенно не изменится, что часто будет заканчиваться летальными исходами", — подчеркнул он.

Семенов указал, что не может комментировать охват населения города вакцинацией, но на уровне больницы она идет более активно, чем ожидалось — вакцинированы 70% сотрудников. Он допускал, что к этому моменту этот показатель составит только около 60%.

Однако, как отметил глава больницы, в связи с требованиями к вакцинации медиков, медучреждение ждет сложная ситуация и будет два выбора — продолжить работу в сравнительно небезопасной эпидемиологической среде, где работают непривитые, или сократить спектр услуг больницы, что угрожало бы не только пациентам с коронавирусом, но и здоровью остальной части общества.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник утвердил подробный регламент "жизни после локдауна", который предусматривает большую свободу в получении услуг для людей с ковид-сертификатами, отмену комендантского часа, а также образование в очном режиме.