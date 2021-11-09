Глава Даугавпилсской больницы прогнозирует увеличение госпитализаций с Covid-19 после снятия локдауна
Foto: F64

Сейчас количество пациентов с Covid-19 в Даугавпилсской региональной больнице стабилизировалось, однако в течение пары недель после окончания локдауна число заболевших снова может существенно вырасти, заявил в интервью Латвийскому телевидению (LTV) руководитель медучреждения Григорий Семенов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Семенов рассказал, что этот период стабильности больница, сотрудничая с другими медучреждениями региона, использует для подготовки к новому наплыву пациентов с Covid-19.

Глава больницы отметил, что в Даугавпилсе наблюдается нехватка возможностей тестирования. Это значит, что пациенты попадают в больницу слишком поздно с запущенным заболеванием, например, когда началась пневмония легких.

"Без полноценного спектра амбулаторных услуг и инструментов для семейных врачей ситуация существенно не изменится, что часто будет заканчиваться летальными исходами", — подчеркнул он.

Семенов указал, что не может комментировать охват населения города вакцинацией, но на уровне больницы она идет более активно, чем ожидалось — вакцинированы 70% сотрудников. Он допускал, что к этому моменту этот показатель составит только около 60%.

Однако, как отметил глава больницы, в связи с требованиями к вакцинации медиков, медучреждение ждет сложная ситуация и будет два выбора — продолжить работу в сравнительно небезопасной эпидемиологической среде, где работают непривитые, или сократить спектр услуг больницы, что угрожало бы не только пациентам с коронавирусом, но и здоровью остальной части общества.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник утвердил подробный регламент "жизни после локдауна", который предусматривает большую свободу в получении услуг для людей с ковид-сертификатами, отмену комендантского часа, а также образование в очном режиме.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Даугавпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту