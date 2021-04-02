Глава Госканцелярии: "Жульничество с дистанционной торговлей будет прекращено"

С 7 апреля закончится жульничество с выдачей приобретенных в интернете товаров в торговых центрах – так прокомментировал решение правительства об изменениях в правилах торговли директор Госканцелярии Янис Цитсковскис на пресс-конференции. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Цитсковскиса, правительству известно о случаях, когда во время пандемии происходили повторные очные посещения закрытых магазинов, а покупатели, сделав звонок у входа в магазин, получали нужный им товар.

Своим решением Кабинет министров навел порядок в этой сфере, в то же время позволив работать маленьким магазинам, прокомментировал Цитсковскис.

Как сообщал Delfi, с 7 апреля в Латвии будет разрешено работать всем магазинам, которые не находятся в торговых центрах, площадью свыше 7000 кв.м, предусматривают принятые правительством в четверг, 1 апреля, поправки к правилам "Мероприятия эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19".

Будет разрешена уличная торговля, а также смогут работать магазины в торговых центрах, в которых площадь торговых помещений не превышает 7000 кв.м.

Это означает, что все магазины не смогут возобновить работу в торговых центрах Alfa, Akropole, Rīga Plaza, Domina, Spice, Origo, Mols, Galerija Centrs, Olimpia, Sky&More, Saga.

По оценкам Министерства экономики, соблюдая действующие правила эпидемиологической безопасности, работу смогут возобновить около 9000 магазинов.