Глава католиков Латвии: после снятия ограничений будем с еще большим рвением заполнять ряды церквей

Архиепископ Риги, митрополит Збигнев Станкевич обратился к католикам Латвии с призывом отметить праздник Пасхи "заочно, дома с семьей". Он также отметил, что нынешняя ситуация с коронавирусом дает людям "понять, что проводить совместные богослужения с наличием верующих" на самом деле — привилегия.

Нехватка богослужений, как полагает Станкевич, "сподвигнет нас с еще большим рвением заполнять ряды в церквях, когда это будет разрешено". Тот факт, что сейчас это в целях вирусной гигиены запрещено, глава католиков Латвии назвал возможностью "в особом виде быть едиными с жителями тех стран, где массовые собрания запрещены".

В свою очередь, Латвийская православная церковь 3 апреля провела общую бесконтактную молитву об избавлении от коронавируса — верующие читали акафист Богородице "Взбранной Воеводе победительная".

Митрополит Александр призвал всех одновременно читать этот акафист и помолиться "о Церкви, о духовенстве, о нашей стране Латвийской, обо всех, живущих в ней, и о спасении от эпидемии нас и всех людей в мире".

При этом глава православных Латвии выразил мысль, что "домашние молитвы не могут заменить молитв церковных, потому что храм — это Дом Божий, в нем постоянно присутствует Сам Господь". Однако признал, что так как сейчас существуют временные ограничения посещения богослужений, то прихожанам ЛПЦ придется совершить эти действия религиозного характера из дома.