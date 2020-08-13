Глава комиссии Сейма: санкции могут ждать чиновников Беларуси, ответственных за действия силовиков

В случае, если удастся договориться о применении санкций ЕС в отношении Беларуси, их следует применить к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию итогов выборов и работу силовых структур, заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

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Он уточнил, что речь идет о руководстве избирательной комиссии и отдельных представителях регионов, которые фигурируют в аудиозаписях с призывами о фальсификации избирательных бюллетеней.

Также санкции могут быть применены к лицам, контролирующим работу силовых структур.

Колс сообщил, что Сейм работает над заявлением о ситуации в Беларуси. В понедельник, 17 августа, комиссия по иностранным делам его обсудит. В документе будет выражено осуждение насильственного подавления гражданских свобод.

Как сообщалось, во вторник ЕС заявил, что выборы президента Беларуси не были ни свободными, ни честными.

В Беларуси три ночи подряд происходили столкновения протестующих со службами безопасности и задержания людей. Силовики использовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. От насилия полиции пострадали и журналисты, по крайней мере один человек погиб.

Протесты в Беларуси начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.