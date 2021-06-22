Глава Конституционного суда: Гуляя по коридорам Сейма, АТР претерпела большие изменения

Административно-территориальная реформа (АТР) пережила большие изменения во время рассмотрения в Сейме, признала председатель Конституционного суда Санита Осипова в интервью программе TV3 "900 секунд".

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Она напомнила, по Конституционный суд возбудил дела по заявкам 19 самоуправлений, а четыре заявки о регулировании АТР признаны обоснованными.

"Во всех случаях — это один и тот же сюжет. Государству нужна реформа, но в четырех самоуправлениях не соблюдены критерии. В случаях Скулте, Вараклян, Илуксте и Озолниеки признано, что было принято решение присоединить самоуправления к краю, в котором нет административного центра. Это края типа "баранки", из которых административные центры изъяты", — пояснила глава Конституционного суда.

Санита Осипова признала, что суд оценивал еще законопроект об АТР, который Кабинет министров передал на рассмотрение в Сейм. "АТР пережила достаточно большие изменения, гуляя по коридорам Сейма", — пояснила Осипова, добавив, что проект, поданный Министерством по делам самоуправлений и регионального развития (VARAM) в правительство, был подчинен единым критериям и обсуждался с жителями.

Осипова считает, что Конституционный суд не может указывать Сейму, что делать для исполнения приговора, но ясно, что нужно соблюсти цели и критерии реформы, иначе нельзя создать устойчивые территориальные единицы. Осипова считает, что всем конституционным органам при принятии решений следует вести переговоры на основании взаимного уважения.

Конституционный суд полагается на конституционную лояльность, в то же самое время с исполнением приговоров бывает по-разному, признала Осипова. Например, исполняется часть, которая обязывает принимать решения, но сама суть приговора не принимается во внимание. Так было, например, с приговором о трудовых договорах ассоциированных профессоров и профессоров, когда при принятии решении об внесении изменении в законодательство, политики проигнорировали актуализированную Конституционным судом тему об академеческой свободе.

Как уже сообщалось, 21 июня Конституционный суд по одному из дел по Закону об административных территориях и обжитых местах признал присоединение Илукстского края к Аугшдаугавскому краю и Озолниекского края к Елгавского краю несоответствущим Сатверсме. 12 марта Конституционный суд признал, что включение волости Скулте в Саулкрастский край также не соответствует Сатверсме. А 28 мая несоответствующим Сатверсме было признано присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.