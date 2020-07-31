Глава Latio предлагает облагать налогом на недвижимость только землю

Налог на недвижимость можно было бы применять только к земле, в эфире Латвийского телевидения заявил руководитель предприятия Latio Эдгарс Шинс, передает LETA.

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“Обществу понравилось бы, если источником или облагаемым объектом была земля, чтобы у человека не было ощущения, что он построил себе дом, купил квартиру и потом каждый год откупается от самоуправления”, - сказал Шинс.

Он подчеркнул, что в Латвии очень много неиспользованной земли и если плату за инфраструктуру и услуги переложить на землю, то большая часть общества сочтет это справедливым.

В среду Министерство юстиции отправило на согласование реформу налога на недвижимость. Ведомство предлагает ввести необлагаемую кадастровую стоимость размеров в 100 000 на каждого задекларированного в основном жилье человека. Согласно подсчетам министерства, при таком подходе самоуправления в 2022 году получат через налог на недвижимость 232 млн евро, тогда как в 2018 году сборы составили 207 млн евро.