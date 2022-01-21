Глава Латвийской академии наук рассказал, что может победить "ковид"

Глава Латвийской академии наук, химик Ивар Калвиньш не считает, что вакцины станут панацеей в борьбе с коронавирусной инфекцией, а вот лекарства — это "совсем другое дело", заявил он в эфире программы "ТЧК" на rus.LSM.lv.

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По словам Калниньша, он еще в начале пандемии сказал, что коронавирусную инфекцию не удастся победить исключительно с помощью вакцин.

"Я тогда сказал, что ни в коем случае этого не случится, поскольку я еще не видел ни одного примера, когда бы у населения возник коллективный иммунитет от РНК-вируса. Они очень быстро мутируют. Как и у гриппа, если будем вакцинировать, то вакцинация должна ежегодно проводиться дважды", — объяснил ученый.

Калниньш считает, что гораздо более эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией могут оказаться лекарства. "Я возлагаю большие надежды на "Молнупиравир". Поскольку в данном случае он через сутки прекращает перенос инфекции. То есть выпив таблетку вечером, уже утром человек будет неопасен для семьи, родственников. Вот это может сработать", — считает президент Латвийской академии наук.

Ученый предупредил, что даже после появления таблеток людям не стоит рассчитывать на быстрое и полное исцеление от Covid-19. "Облегчение будет, но не сразу", — сказал он.

По словам Калниньша, Латвия также могла бы разрабатывать подобные лекарства, если бы государство дало соответствующий заказ частному сектору. "У нас есть наработки. У меня есть наработки. Но заказа не последовало. А если денег не выделяют, провести такую работу невозможно, — заключил Калвиньш.